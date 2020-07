F1 2020 teszt

Gondolom nem kell különösen komolyabban ecsetelnem, hogy a koronavírus milyen hatással volt (egyebek mellett, ofkorsz) a sportvilágra. Tulajdonképpen minden leállt és félbeszakadt, de volt olyan is, azt hiszem a francia foci, ahol azonnal győztest hirdettek és beszüntettek mindenféle tevékenységet, hogy a prevencióra koncentrálhassanak. Igen ám, de a világnak az a fele, ahol milliárd dollár a váltószám, ezt nem nézte túl sokáig jó szemmel és sok esetben kvázi kikényszerítették a kontrollált keretek közötti folytatást.

Így fordulhat elő, hogy a focisták zúzhatnak zárt kapuk mögött, az NFL játékosok imádkoznak, hogy szeptemberig valahogyan oldódjon meg a vakcina kérdés (kivéve Patrick Mahomes, aki a napokban kötötte meg minden idők legkomolyabb sportolói szerződését, ami 10 évre 450 millió dodót hoz a konyhára, tehát neki kvázi mindegy), míg az NBA egy mesterséges buborékban különíti el az atlétákat Disney World-ben. És hogy miért csinálják mindezt mondjuk a kosarasokkal?Ha nem folytatnák a szezont, hanem lezárnák, akkor a tv-s szerződésekből- a megelőzéssel, szigorú feltételek megteremtésével, valamint a csapatok elszállásolával a költségük "csak" 150 millió körül lesz. Tehát a pénz úgy néz ki, mindennél nagyobb úr és ezt az F1 világában is pontosan tudják.

Sokáig ment a huzavona, hogy mi legyen, hogy legyen, de (nem meglepő módon) itt is a folytatás mellett tették le a voksukat. Ha jól tudom, már az első futamot lebonyolították, valamint alaposan megváltoztatták a szabályokat. Számunkra azonban nem ez az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy megérkezett a várva várt F1 2020 játék a Codemasters boszorkánykonyhájából.Az is különleges ebben a szériában, hogy a készítők abszolút, így tulajdonképpen évről-évre csinosodik, fejlődik a franchise. Mivel már a tavalyi iteráció is remekül sikerült, kíváncsi voltam, hogyan tudják még megfejelni ezt az egészet. Noha drasztikusan nem nyúltak bele az egészbe, mégis történt annyi minden, hogy simán megérje rákölteni újból a tekintélyes pénzmagot.Engedelmetekkel csak szőr mentén érintenék sok dolgot, mivel Garga írt egy kiváló előzetest hozzá, ahol elég alaposan kivesézte a legtöbb újdonságot, szóval én inkább a többire koncentrálnék. Kezdjük talán a külcsínnel, illetve magával a hangulattal.

Azok a régi, szép idők, hüpp hüpp

Ahogy azt már megszoktuk, egy rendkívül kellemes megjelenéssel bíró címmel van dolgunk. Pedig nem indult túl jól az ismerkedésünk, mert hiába látványos a cockpit nézet, ha nincs szépen kidolgozva. Eleinte így próbálgattam a vezetést, de nagyon hamar átváltottam inkább a klasszikusnak mondhatóra, ahol kitárult előttem a világ és elégedetten füttyentettem. A HDR bekapcsolásávalSokszor csapódtam neki a palánknak, mert éppen annyira lekötött hogy milyen gyönyörű a megvilágítás bizonyos szögekben. Az időjárás még erre is rátesz egy lapáttal: bár esőben finoman szólva is nehézkes jól vezetni, viszont a látvány tulajdonképpen kárpótol mindenért, már persze ha gerjedsz ilyenekre. Bevallom, kicsit irigykedtem a PC változatra, mert otta címből a megfelelő csúszkák állítgatásával, bár a gépigény nem tudom, mennyire lett barátságos.Oké, picit azért muszáj kötekednem, hiszen ez mégis egy teszt. Szóval a közönségen még bőven van mit javítani, mert egy pacánál nem látszódnak komolyabbnak, valamint a futam végi ünnepléssel úgyszintén kéne kezdeni valamit,

Jólvan na, kicsit beragadtam a rajtnál

De tényleg ennyi, szóval nem nagy vállalás kijelenteni azt, hogy az F1 2020 az eddigi legszebb Forma 1-es cím, de szerintem a. A vezetési élmény számomra a legmeghatározóbb az ilyen típusú játékok esetében. Noha utoljára a 2018-al játszottam huzamosabb ideig, első blikkre azt kellett megállapítanom, hogy olyan túl sok dolog nem változott. Aztán persze ahogy elmerültem benne, úgy jöttek felszínre az újdonságok. A legelső ilyen, a már Garga által is megénekelet Casual stílus. Ez tényleg azoknak van kitalálva, akiket alapvetően érdekel a száguldó cirkusz, viszont, valamint a tengernyi opció között.Bekapcsolod, versenyzel, mész, örülsz mert nyertél, ilyen egyszerű. Persze ez nem fog teljes élményt nyújtani sosem, hiszen az F1 talán a technikai sportok királya, így kvázi a lényege, hogy addig bütyköld a verdát, amíg azt a nyomorult pár ezred másodpercet is le tudod faragni az idődből. Viszont az is tény, hogy így mindkét tábor elégedetten dőlhet hátra, tulajdonképpen nem nagyon lehet mellé lőni vele.A nehézség is jól lett belőve, ami egy új karrier kezdetekor mutatkozik meg igazán. A mesterséges intelligencia pont annyira szemét, hogy bosszantson az apróbb hülyeségeivel, de nem vált át kamikaze módba (vagy csak nagyon ritkán).

Igen, ennél

Egyébként teljesen átalakították az egyszemélyes eseményt. Az F2-ből indulhatsz, ráadásul eldöntheted, hogy, hogy extra tapasztalattal felvértezve ugorj felfelé egy osztályt. A pilóta kreálás továbbra sem egy nagy dolog, viszonylag kevés opció közül választhatunk, ugyanakkor az is igaz, hogy az esetek 99 százalékában bukósisakkal fejünkön látjuk viszont magunkat.Mivel az emberek akár több hónapig is be voltak zárva így vagy úgy a saját lakásukba, értelemszerűen megnőtt az igény a különféle online szegmensekre. Ez nincs másként itt sem. Az F1 eSport külön szekciót kapott: mivel a teszt pillanatában még nem indult el ez a funkció, sajnos nem tudtam kipróbálni, de így első blikkre egészen komoly támogatottságot kapott, szóval tessék komolyan venni.A klasszikus multiplayertől azért nem voltam elájulva, mert egyrészt roppant kevesen birtokolják még a programot, így marha nehéz volt bármilyen futamot összehozni, valamint a lehetőségek sem mutatnak túl az eddigieknél. Ami viszont mindenképp hatalmas pozitívum, hogy, tehát egy tv-n küzdhetünk meg barátunkkal, ha éppen erre vágyunk.

Hívjatok úgy, magányos (és szomorú) szamuráj

Tartalom szempontjából így tehát bőven rendben leszünk, bár bevallom, én azért az offline versenyzést jobban preferálom. Kanyarodjunk rá a negatívumokra, bár egyik sem olyan, ami miatt brutál sok pontot kellene levonnom a végén.A technikai megvalósításban egyetlen dolog nem tetszett (a felsoroltakon kívül), ami a kicsit hoszadalmas töltési idők., mi meg a fekete hátteret bámuljuk és az hisszük, hogy kifagyott az egész, pedig nem. A másik, hogy azért a hangokon lenne még fejleszteni való. A motorhang okés, jók a vezetés közbeni csacsogások is,De a súrlódások neszei, vagy amikor abroncsunk nem aszfalton van, hanem murván, az még mindig nem okés. Az összképet tekintve ezek tulajdonképpen csak apróságok. Iszonyúan élveztem az új pályákat (ha már egyszer nem tudok külföldre menni idén), jól van összerakva a kampány, kellő kihívást biztosít, de a sikerélmény sem marad el.

A legizgalmasabb pillanat, nekem meg most viszket a szemgolyóm

Az eSport részleg nagyon bitang lesz, a multin meg vagy reszelni kéne, vagy pedig elengedni. A Schumacher verzió nagyon impozáns (és tiszteletre méltó), de már az alap kiadás is bőven korrekt. Szóval, ha szereted ezt a sportágat virtuálisan is, egészen bátran rabolj rá, minden ráköltött Forintot meg fog hálálni.A károgók úgyszintén tehetnek vele egy próbát, ha másért nem, csak azért, hogy lássák, létezik még olyan stúdió ami konstans képes nagyon magas színvonalú anyag elkészítésére. Kíváncsian várjuk majd a következő iterációt, remélem ki tudják majd használni a next-gen konzolok erejét.