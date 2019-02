Több mint 800 alkalmazottját menesztette az Activision-Blizzard

Megkaptuk az Activision-Blizzard aktuális pénzügyi jelentését, aminek a legfontosabb mozzanata alighanem a Call of Duty 2019 formális megerősítése volt, de akadt azért még benne bőven más csemegézni való is.

Bobby Kotick, a vállalat vezérigazgatója ugyanis megerősítette benne, hogy igazak voltak a Kotaku korábbi értesülései a céget sújtó hatalmas leépítésről, lévén valóban egy masszív elbocsátási hullám söpört végig rajtuk, aminek részeként a teljes legénység 8 százalékát meneszteniük kellett, amiAz okokról nem igazán hallottunk a közleményből, ellenben az biztos, hogy az Activision-Blizzard szekere még mindig jól fut, a legutóbbi negyedévben ugyanis 2,38 milliárd dolláros nettó árbevétellel számoltak - a tavalyi 2,04 milliárd helyett -, vagyis a növekedésük egyenes ütemű, ami videojátékaik teljesítményén is észrevehető.Mint a jelentésből megtudtuk, az Activision jelenleg 53 millió havi aktív felhasználót tudhat maga mellett, az elmúlt negyedév sztárja pedig a Call of Duty: Black Ops 4 volt, ami sokkal jobban teljesített, mint a közvetlen előd, de kiemelték még a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy-t is, melynek eladásai már 10 millió fölé kúsztak a 2017-es premier óta.A Blizzard részlege ezzel szemben "csak" 35 millió havi aktív felhasználót tudhat magának, de ez az Overwatch és a Hearthstone miatt ez legalább rendkívül stabil, és bár konkrét eladási számokat erről a részről nem kaptunk, az viszont biztos, hogy minden egyéni eredményük nőtt, így saját nettó árbevételük 15 százalékkal 686 millió dollárra emelkedett.