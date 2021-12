ESRB besorolást kapott a Horizon: Forbidden West

2022-ben őrületes videojáték-dömping érkezik, és már az első pár hónapban is arra számíthatunk, hogy a pénztárcánk igencsak zokogni fog a legfrissebb premierek nyomán - az egyik ilyen a Horizon: Forbidden West , amely februárban jelenik meg.

Csak hogy megbizonyosodjunk róla, hogy megjelenjen a cím, most az ESRB is megkapta a korhatár-besorolást. Ez egy olyan besorolás, ami megegyezik a Horizon Zero Dawnéval, de ami itt figyelemre méltó, hogy az ESRB besorolása arra utal, hogyPersze ez önmagában még nem garancia, főleg hogy manapság nehéz bármilyen megjelenési dátumot illetően túl biztosra menni, de a korhatár-besorolásokat általában a megjelenés közeledtével kapják meg a játékok. A Horizon Forbidden West február 18-án jelenik meg PS5-re és PS4-re.