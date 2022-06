Ebben a hónapban már biztosan nem láthatunk online bemutatót a Ubisofttól

A mai napon elkezdődött a minden nyáron megrendezésre kerülő konferenciaszezon, amit a State of Play nyit, majd a Summer Game Fest folytat, azonban egy nagy résztvevő hiányzik a jelenlévők listájáról, ráadásul nem is fogjuk őket ezen időszak alatt látni.

A Ubisoft ugyanis bejelentette, hogy hiába szokott minden júniusban bemutatót tartani, ebben a hónapban egészen biztosan nem lesz saját konferenciájuk, azt az év egy későbbi pontján fogják megtartani - ezt a cég illetékese közölte az Axios magazin kérdésére - ezzel pedig egy jelenetős szereplővel lesz kevesebb az idei felhozatal.Pláne azért is lehet fájó a francia cég hiánya, mert rengeteg játékából csöpögnek különböző pletykák, például az Immortals: Fenyx Rising folytatása is fejlesztés alatt áll állítólag, de több másik cím is formálódik a Ubisoft műhelyében. Öröm az ürömben azonban az, hogy résztvevőkben ezúttal sem szenvedünk hiányt, nemrég lett hivatalosan közzé téve, hogy milyen partnerek fognak szerepelni az idei E3-at pótló rendezvénysorozatban.