Vivat Slovakia címmel jött egy Szlovákiában játszódó GTA-klón

Vivat Slovakia úgy hivatkozik magára, mint egy nyílt világú akciójáték, amely a '90-es évek Szlovákiájában játszódik egy korrupciós környezetben, gyenge bűnüldözéssel, mi pedig taxisofőrként beépített zsaruk vagyunk.

A játék nemrég teljes angol szinkronhangot kapott, ehhez jött egy trailer is, a jelenlegi korai hozzáférés pedig a "Side A", a játék első része. Pozsony (vagy ha úgy tetszik, Bratislava) 10 négyzetkilométeres területét fedezhetjük fel és titkosrendőrként jutunk el a város alvilági életébe, valamint több mint 50 járműtípust köthetünk el.Ráadásul, - mint azt Roman Lipka, a Team Vivat producere elmondta, - aalapul és abban bíznak, hogy ez a történelmileg hiteles élmény Szlovákia határain túl is visszhangra talál.A pozsonyi akció tehát már angolul is élvezhető, az áprilisi megjelenése óta pedig közel 400 értékelést kapott a Steamen, ebből majdnem 300 pozitív.

