Videón az Avatar: Frontiers of Pandora PC-s változatának sajátosságai

A Ubisoft egy friss kedvcsinálót mutatott be az Avatar: Frontiers of Pandora címmel érkező videojáték PC-s változatához, aminek részeként lehetőségünk nyílik alaposabban is megismerni a számítógépes verzió sajátosságait.

A franciák ugyanis kimagasló figyelmet szeretnének fordítani a játék PC-s változatára, sőt mi több, állítólag, amiről magatok is megbizonyosodhattok az alábbi kedvcsináló keretein belül.Mint megtudtuk, a december 7-én érkező Avatar: Frontiers of Pandora PC-s átiratában ott lesz a ray tracing, rengeteg extra grafikai beállítás, aki pedig AMD grafikus kártyával futtatja majd, az még az FSR2 technológiát is élvezheti, egyszóval valóban nagy odafigyelés mentén zajlott a port elkészítése.

