Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS

A Ferocious című FPS-ben egy rejtélyes szigeten kell helytállnunk, ahol nemcsak az ellenünk dolgozó zsoldosokat kell legyőznünk, hanem vérszomjas dinoszauruszokkal is meg kell küzdenünk. Az arzenálban pisztolyok, puskák, kések és lándzsák várnak ránk, miközben minden egyes összecsapás a túlélésről szól, hiszen itt tényleg ölni vagy meghalni kell. A gamescomon bemutatott új trailer remekül megmutatja a játék feszült hangulatát.
A Ferocious azonban csavart is tartogat. Nem muszáj egyedül szembeszállnunk minden fenyegetéssel, hiszen a dinoszauruszokat is bevethetjük ellenfeleink ellen, vagy akár elérhetetlen ajtókat nyittathatunk velük, hogy előrébb jussunk. A kíméletlen akció és a titokzatos szervezet, a Manifesto jelenléte garantálja, hogy a sziget minden sarkában újabb rémálmok várjanak ránk. A játék valamikor idén télen érkezik, de addig is kipróbálhatjuk Steamen a demó változatot.