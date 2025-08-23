Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS

pc
ps4
xone
pc
2025. augusztus 23.
9323
gabormato profilja, adatai
gabormato
A gamescom alatt új trailer kapott a Ferocious, a tinyBuild és az OMYOG dinoszauruszos FPS-e, amely idén télen jelenik meg PC-re, és a vadon könyörtelen oldalát villantja meg fegyverekkel, vérrel és túlélésért vívott küzdelmekkel, és a játék demóját már most kipróbálhatjuk Steamen.
 

A Ferocious című FPS-ben egy rejtélyes szigeten kell helytállnunk, ahol nemcsak az ellenünk dolgozó zsoldosokat kell legyőznünk, hanem vérszomjas dinoszauruszokkal is meg kell küzdenünk. Az arzenálban pisztolyok, puskák, kések és lándzsák várnak ránk, miközben minden egyes összecsapás a túlélésről szól, hiszen itt tényleg ölni vagy meghalni kell. A gamescomon bemutatott új trailer remekül megmutatja a játék feszült hangulatát.

A Ferocious azonban csavart is tartogat. Nem muszáj egyedül szembeszállnunk minden fenyegetéssel, hiszen a dinoszauruszokat is bevethetjük ellenfeleink ellen, vagy akár elérhetetlen ajtókat nyittathatunk velük, hogy előrébb jussunk. A kíméletlen akció és a titokzatos szervezet, a Manifesto jelenléte garantálja, hogy a sziget minden sarkában újabb rémálmok várjanak ránk. A játék valamikor idén télen érkezik, de addig is kipróbálhatjuk Steamen a demó változatot.

Nézd nagyban ezt a videót!




Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS - 2. kép


Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS - 3. kép


Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS - 4. kép

Ferocious, a tinyBuild és az OMYOG dinoszauruszos FPS-e, amely idén télen jelenik meg PC-re, és a vadon könyörtelen oldalát villantja meg fegyverekkel, vérrel és túlélésért vívott küzdelmekkel, és a játék demóját már most kipróbálhatjuk Steamen.'>
nincs még hozzászólás

Ferocious
nincs ár
kövesd a játékot!
 
Minden hír, videó és cikk
gamescom 2025

kapcsolódó hírek, cikkek

Legkésőbb 2027-ben jön az Ark 2

Legkésőbb 2027-ben jön az Ark 2

Idén már tényleg megjelenik a Primal Carnage: Evolution

Idén már tényleg megjelenik a Primal Carnage: Evolution

Holnap érkezik a Son and Bone című dinoszauruszos FPS

Holnap érkezik a Son and Bone című dinoszauruszos FPS

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686185 10

VS
Egér + bill
Kontroller