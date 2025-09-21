Vegyes véleményekkel indult a Skate reboot

pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 21.
15634
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az Skate reboot megjelenése előtt sokan nem voltak különösebben odáig érte, hogy a játék egy free-to-play multiplayer lesz, ez a megközelítés nem változott, de most, hogy megérkezett, többnyire elfogadták a játékot olyannak, amilyen.
 

Még ha sokkal többen is élvezik most az új Skate-et, mint várták, nem kerülte el a klasszikus Skate rajongóinak kritikáját. Sokak számára a Skate 3 a sorozat csúcspontja és a rajongók rámutattak egy olyan részre, ahol a klasszikus változat felülmúlja az rebootot, a deszkával való gurulást.

Vagyis amikor trükkök helyett csak nyugodtan szörfözünk a gördeszkán, lényegében csak állunk a deszkán és haladunk. A Redditen összehasonlították a reboot cruising animációját a Skate 3-ban látottakkal és a különbségek nagyon egyértelműek.

A kommentek tele vannak olyan válaszokkal, amelyek szerint a rebootban a cruising olcsónak és merevnek tűnik, különösen ha összehasonlítjuk egy 15 éves játékkal. A Steamen egyébként vegyes értékelésekkel áll, több mint 21 ezer vélemény 61%-a pozitív.
Skate reboot megjelenése előtt sokan nem voltak különösebben odáig érte, hogy a játék egy free-to-play multiplayer lesz, ez a megközelítés nem változott, de most, hogy megérkezett, többnyire elfogadták a játékot olyannak, amilyen.'>
nincs még hozzászólás

Skate
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Kiderült, mikor jön a Skate reboot

Kiderült, mikor jön a Skate reboot

Titkos SpongyaBob pályát találtak a Tony Hawks Pro Skater 3+4-ben

Titkos SpongyaBob pályát találtak a Tony Hawks Pro Skater 3+4-ben

Nem kap hagyományos sztori módot a Skate

Nem kap hagyományos sztori módot a Skate

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688023 11

VS
Egér + bill
Kontroller
totyak profiljamarco profilja