Vegyes véleményekkel indult a Skate reboot

Még ha sokkal többen is élvezik most az új Skate-et, mint várták, nem kerülte el a klasszikus Skate rajongóinak kritikáját. Sokak számára a Skate 3 a sorozat csúcspontja és a rajongók rámutattak egy olyan részre, ahol a klasszikus változat felülmúlja az rebootot, a deszkával való gurulást.
Vagyis amikor trükkök helyett csak nyugodtan szörfözünk a gördeszkán, lényegében csak állunk a deszkán és haladunk. A Redditen összehasonlították a reboot cruising animációját a Skate 3-ban látottakkal és a különbségek nagyon egyértelműek.
A kommentek tele vannak olyan válaszokkal, amelyek szerint a rebootban a cruising olcsónak és merevnek tűnik, különösen ha összehasonlítjuk egy 15 éves játékkal. A Steamen egyébként vegyes értékelésekkel áll, több mint 21 ezer vélemény 61%-a pozitív.