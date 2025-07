Véget ér az Xbox konzol-exkluzivitás, PS5-re tart a STALKER 2

A Stalker 2: Heart of Chornobyl, - amely eddig Xbox konzol-exkluzív játék volt - PlayStation 5-re és PS5 Pro-ra is megjelenik, a GSC Game World ezt egy trailerrel együtt jelentette be, de a pontos időpont még nem ismert.

A csapat szerint a Sony konzoljaira érkező FPS a PlayStation 5 DualSense funkcióit kihasználja majd, kiemelve a kontroller haptikus visszajelzéseit és adaptív ravaszait, emellett "további technikai fejlesztések is" jönnek a PS5 Pro-s változat számára, amelyA bejelentés jóformán a semmiből jött és nem is sokat vesződtek vele, a közösségi médiába kidobták az erről szóló trailert és a slusszpoén, hogy ebben az előzetesben egy katona játszik magával a Stalker 2-vel.A PS5 felhasználók egyébként örülhetnek, ugyanis a tavaly novemberi PC-s és Xboxos megjelenést rengeteg hiba, bug, technikai probléma nehezítette , de ez nem ártott a játéknak, néhány nappal a debütálás után már 1 millió példányt eladtak belőle.

