Úton van a WASD-irányítás a League of Legends-hez

A bejelentés szerint tapasztalták, hogy az új játékosok számára a WASD a legismertebb vezérlőrendszer és sokan ösztönösen oda teszik az ujjaikat, amikor más játék után visszatérnek a LoL-ba. A WASD-t alternatív vezérlőrendszerként ajánlják fel, de állításuk szerint az újaknak könnyebb lesz belevágni és megismerni az akciót.
A Riot elismeri, hogy a WASD-vel könnyebb lesz az ún. kiting, ami egy automatikus támadás közbeni hátralépés, amely szinte mindenki számára elengedhetetlen készség. Éppen ezért figyelni fogják a visszajelzéseket és módosítanak, ha szükséges lesz, hiszen a jelenlegi irányítási rendszer is megmarad.
Az új irányítás a nyilvános béta környezetben (PBE) debütál, így fogják nyomon követni a két vezérlés közötti egyensúlyt.
