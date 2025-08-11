Úton van a WASD-irányítás a League of Legends-hez

2025. augusztus 11.
Hónapokig tartó spekulációk után, - amelyek egy adatbányászat után indultak, - ma a Riot Games bejelentette, hogy bevezetik a WASD-vezérlést a League of Legends-ben, az új funkció bétában fog elindulni.
 

A bejelentés szerint tapasztalták, hogy az új játékosok számára a WASD a legismertebb vezérlőrendszer és sokan ösztönösen oda teszik az ujjaikat, amikor más játék után visszatérnek a LoL-ba. A WASD-t alternatív vezérlőrendszerként ajánlják fel, de állításuk szerint az újaknak könnyebb lesz belevágni és megismerni az akciót.

A Riot elismeri, hogy a WASD-vel könnyebb lesz az ún. kiting, ami egy automatikus támadás közbeni hátralépés, amely szinte mindenki számára elengedhetetlen készség. Éppen ezért figyelni fogják a visszajelzéseket és módosítanak, ha szükséges lesz, hiszen a jelenlegi irányítási rendszer is megmarad.

Az új irányítás a nyilvános béta környezetben (PBE) debütál, így fogják nyomon követni a két vezérlés közötti egyensúlyt.

fighterlaci

51 perce

Nagyon képben vagyok, nem is tudtam hogy nincs benne. röhögő smiley

Gargameth

1 órája és 10 perce

Kivi leszek erre, lévén, hogy a W és a D is már rendelkeznek funkciókkal, az egér meg pont azért van, hogy az ember kite-oljon. Az más kérdés, hogy megint ott keresik a megoldást a Rítóék, ahol eddig sem volt igazán probléma, és nem az irányítás miatt nem jön egy új játékos sem az agyonerőszakolt játékukhoz.

