Úton van a WASD-irányítás a League of Legends-hez

Hónapokig tartó spekulációk után, - amelyek egy adatbányászat után indultak, - ma a Riot Games bejelentette, hogy bevezetik a WASD-vezérlést a League of Legends -ben, az új funkció bétában fog elindulni.

A bejelentés szerint tapasztalták, hogy az új játékosok számára a WASD a legismertebb vezérlőrendszer és sokan ösztönösen oda teszik az ujjaikat, amikor más játék után visszatérnek a LoL-ba. A WASD-t alternatív vezérlőrendszerként ajánlják fel, de állításuk szerint az újaknak könnyebb lesz belevágni és megismerni az akciót.A Riot elismeri, hogy a WASD-vel könnyebb lesz az ún. kiting, ami egy automatikus támadás közbeni hátralépés, amely szinte mindenki számára elengedhetetlen készség. Éppen ezért figyelni fogják a visszajelzéseket és módosítanak, ha szükséges lesz, hiszen aAz új irányítás a nyilvános béta környezetben (PBE) debütál, így fogják nyomon követni a két vezérlés közötti egyensúlyt.