Újra remastert kap a Blood és először jön konzolokra

A horror témájú FPS-ben Calebet irányítjuk, egy élőhalott harcost, aki sírjából kel fel, hogy legyőzze a sötét istent, Tchernobogot, normál és okkult fegyverekkel, összecsapva szektásokkal, vízköpőkkel, pokolkutyákkal, zombikkal és más szentségtelen szörnyekkel.
A Nightdive már 2019-ben kiadta a játék remasterelt változatát Blood: Fresh Supply címen, ez csak a mai modern PC-kre volt elérhető, támogatva a 4K monitorokat, anti-aliasing-gal és környezeti okklúzió árnyékolási és megjelenítési technikával.
Most a stúdió újra remastereli a játékot, amely december 4-én jelenik meg nem csak PC-re, hanem PS5-re, Xbox Series X/S-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re, Switch 2-re pedig 2026 elején várható.