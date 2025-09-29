Újra remastert kap a Blood és először jön konzolokra

switch
switch2
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 29.
14033
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Nightdive Studios visszatér egyik régebbi remasterelt játékához, hogy azt a modern hardverekhez igazítsa: a legelső Blood 1997-ben jelent meg és a Monolith Productions első játéka volt (FEAR, Condemned, Middle-earth: Shadow of Mordor).
 

A horror témájú FPS-ben Calebet irányítjuk, egy élőhalott harcost, aki sírjából kel fel, hogy legyőzze a sötét istent, Tchernobogot, normál és okkult fegyverekkel, összecsapva szektásokkal, vízköpőkkel, pokolkutyákkal, zombikkal és más szentségtelen szörnyekkel.

A Nightdive már 2019-ben kiadta a játék remasterelt változatát Blood: Fresh Supply címen, ez csak a mai modern PC-kre volt elérhető, támogatva a 4K monitorokat, anti-aliasing-gal és környezeti okklúzió árnyékolási és megjelenítési technikával.

Most a stúdió újra remastereli a játékot, amely december 4-én jelenik meg nem csak PC-re, hanem PS5-re, Xbox Series X/S-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re, Switch 2-re pedig 2026 elején várható.

Nézd nagyban ezt a videót!



nincs még hozzászólás

Blood: Refreshed Supply
10.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Állítólag semmi nem történik a Bloodborne háza táján

Állítólag semmi nem történik a Bloodborne háza táján

Mégis a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 alapjáték része lesz a Lasombra és a Toreador kaszt

Mégis a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 alapjáték része lesz a Lasombra és a Toreador kaszt

Hivatalossá vált a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 októberi megjelenése

Hivatalossá vált a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 októberi megjelenése

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688547 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja