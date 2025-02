Újabb gépeket hozott a Farming Simulator 25 első ingyenes frissítése

Bár a Giants Software óriási tartalommal, mintegy 400 autentikus járművel indította útjára tavaly ősszel a Farming Simulator 25 -öt, azonban a traktorokból és az egyéb mezőgazdasági járművekből soha nem elég.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy a készítők elérhetővé tették hozzá az 1.6-os javítást, amit több helyen is csak Free Content Update #1 név alatt emlegetnek, hiszen ez az első ingyenes frissítés a népszerű gazdálkodó szimulátorhoz, ami, mint amilyen az Albut f155A bálamarkoló, a CLAAS ARION (550?530) traktor, a CLAAS FL 140 homlokrakodó, a John Deere 6R sorozatú (230?250) traktor és a John Deere 683R homlokrakodó.A frissítés természetesen hibajavításokkal is szolgál a rajongók számára, így aki ebből a szempontból hibát vagy problémát talált volna a játékban, szintén haladéktalanul telepítse a csomagot, mert nem kizárt, hogy az a jelenség is orvosolva lesz.