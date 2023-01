Új karakterrel jön a The King of Fighters XV második évada

Az SNK Corporation bejelentette, hogy a The King of Fighters XV január 17-én kapja meg az első Season 2 DLC karaktert, Shingo Yabukit, a játékosállományt érintő finomító patch mellett, ezen kívül további DLC tartalmakat is felfedtek.

A fiatal Shingot megragadta Kyo Kusanagi ereje és szinte kényszerítette őt, hogy a harcművészet mestere legyen. Az utóbbi időben Shingo egyre inkább elnyerte Kyo tetszését, és úgy tűnik, hogy harcosként apránként folyamatosan fejlődik - olvasható az új harcos jellemzésében.Shingo mellett, Kim Kaphwan a tervek szerint tavasszal, míg Sylvie Paula Paula, Najd és még két be nem jelentett szereplő 2023 nyarán csatlakozik a harchoz. Egy speciális Fighter Pass is megvásárolható lesz, amely tartalmazza a második szezon mind a hat DLC-karakterét, köztük Shingo Yabukit is.Az új szezon kezdetével egy időben frissítés is érkezik majd, amely az összes karaktert finomítja, január 17-én pedig 15 dal a korábbi címekből ingyenesen elérhető lesz a The King of Fighters XV -ben, így a mérkőzések alatti háttérzenét kedvenc dalaikkal testreszabhatják a játékosok.

