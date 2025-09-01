Traileren minden, amit tudni kell a héten érkező Hell is Usról

Azok, akik előrendelték a Deluxe Editiont, 72 órával korábban hozzáférhetnek a játékhoz, így lényegében ők magyar idő szerint ma este 6-tól beleugorhatnak. A Rogue Factor által fejlesztett és a Nacon által kiadott Hell is Us mindenki másnak 2025. szeptember 4-től lesz elérhető PlayStation 5-ön, Xbox Series X|S-en és PC-n.
A Hell is Us olyan élményt nyújtana, amely nagy hangsúlyt fektet a felfedezésre, a nyomozásra és a dinamikus közelharcra. A fejlesztők állítása szerint a cím a kalandjátékok gyökereihez kíván visszatérni és az összes zavaró segítségnyújtás kikapcsolásával ösztönzi a reflexiót és a megfigyelést.
A játék története szerint hősünk, Rémi egy polgárháború sújtotta országban keresi a gyökereit, mindeközben furcsa dolgok történnek, emberünk pedig szembeszáll a szörnyekkel speciális fegyvereivel.