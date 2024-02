Tovább csúszik a Life by You című Sims-kihívó megjelenése

Life by You megjelenési dátuma eredetileg 2023 szeptemberére volt kitűzve , ez a dátum 2024 márciusára csúszott , de a Paradox most azt mondja, hogy további időre van szükségük ahhoz, hogy javítsák a látványvilágot.

Az eddig látottak alapján a játék egy rendkívül átfogó életszimulátornak tűnik, otthonokat, üzleteket és városokat építhetünk, és különböző életutakon keresztül vezethetjük karaktereinket. A Life by You annyiban biztos különbözik a The Simstől, hogy lehetővé teszi a valódi nyelvű társalgásokat a karakterek között.A friss bejelentés értelmében a Life by You lett, ez remélhetőleg elég időt biztosít a fejlesztőknek, hogy megfelelően nézzenek ki az emberek a játékban. A Paradox szeretné, ha a Life by You teljesen nyitott és könnyen moddolható lenne, így valószínűleg hosszú élettartamú lesz.

