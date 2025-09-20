Többszöri csúszás után októberben jön a Simon the Sorcerer Origins

2025. szeptember 20.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A kiadó ININ Games és a fejlesztő Smallthing Studios bejelentette, hogy a Simon the Sorcerer Origins digitális előrendelései már elérhetők, az ikonikus point-and-click kaland visszatérésére pedig már nem sokat kell várni.
 

Több mint 30 év telt el azóta, hogy Simon, a pimasz varázsló először megjelent egy mágikus világban, amely tele van szörnyekkel, zűrzavarral és agytornázó rejtvényekkel. Most Simon visszatér az eddigi legnagyobb, teljesen új kalandjával és ennek alkalmából egy friss trailer is megjelent, amely bepillantást enged a játék mágikus világába és a Deluxe Edition tartalmába.

A játék Switch-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox Onera, Xbox Series X/S-re, PC-re, Macre, Linuxra és Steam Deck-re is megjelenik október 28-án. Aki előrendeli a standard, vagy a deluxe kiadást, az ingyenesen megkapja az exkluzív PONY DLC-t, amellyel az új játékban élvezhetjük az 1990-es évekbeli eredeti soundtracket.

Hogy visszatér Simon, arról először 2023-ban lehetett hallani, de először 2024-re tolták és végül csak idén lesz a debütálása.

Nézd nagyban ezt a videót!



Simon the Sorcerer Origins
