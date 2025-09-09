Több mint 40 készülő játék demóját próbálhatjuk ki Xboxon

Még ma megjelenik az Xbox Demo Fest fül a konzolunk irányítópultján, de navigálhatunk az Xbox Store demók menüjébe, vagy egyszerűen kézzel, beírva rákereshetünk azokra a címekre, amelyeket ki szeretnénk próbálni.
Ezek a demók eltérnek a szokásos kiadásoktól, ugyanis a játékok befejezése előtt lettek nyilvánosak és nem feltétlenül tükrözik a végleges terméket - olvasható az esemény leírásában. Inkább kiállítási demóknak tekinthetők, amelyek korai hozzáférést és visszajelzés lehetőséget biztosítanak, a megjelenésig még tovább fejlődnek és javulnak.
A legérdekesebb játékok között van a Yooka-Replaylee, a Mina the Hollower, az Echo Weaver, a The Jackbox Party Pack 11, a Bylina: Origins, a Dead Reset, a Gloomy Eyes, Imagine Earth, a Jotunnslayer: Hordes of Hel, a Tormented Souls 2.