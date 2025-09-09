Több mint 40 készülő játék demóját próbálhatjuk ki Xboxon

xone
xboxsx
2025. szeptember 09.
3196
Botyi profilja, adatai
Botyi
A 2025-ös Xbox Demo Fest hivatalosan is elindult, így a mai naptól egészen szeptember 30-ig több mint 40 fejlesztés alatt álló játék demójába leshetünk bele ingyenesen Xbox One-on, Xbox Series X-en és Xbox Series S-en.
 

Még ma megjelenik az Xbox Demo Fest fül a konzolunk irányítópultján, de navigálhatunk az Xbox Store demók menüjébe, vagy egyszerűen kézzel, beírva rákereshetünk azokra a címekre, amelyeket ki szeretnénk próbálni.

Ezek a demók eltérnek a szokásos kiadásoktól, ugyanis a játékok befejezése előtt lettek nyilvánosak és nem feltétlenül tükrözik a végleges terméket - olvasható az esemény leírásában. Inkább kiállítási demóknak tekinthetők, amelyek korai hozzáférést és visszajelzés lehetőséget biztosítanak, a megjelenésig még tovább fejlődnek és javulnak.

A legérdekesebb játékok között van a Yooka-Replaylee, a Mina the Hollower, az Echo Weaver, a The Jackbox Party Pack 11, a Bylina: Origins, a Dead Reset, a Gloomy Eyes, Imagine Earth, a Jotunnslayer: Hordes of Hel, a Tormented Souls 2.
1 hozzászólás

Gólem

11 perce

Nagyon változik az XBOX és sokan temetik, nekem viszont egyre szimpatikusabb. mosolygó smiley

válasz erre
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Megjelent a Lost Soul Aside és a demója is kipróbálható

Megjelent a Lost Soul Aside és a demója is kipróbálható

Bemutatták az Anno 117: Pax Romana új titokzatos kelta területét

Bemutatták az Anno 117: Pax Romana új titokzatos kelta területét

Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS

Vérszomjas dinoszauruszokkal és kíméletlen harccal vár a télen érkező Ferocious című FPS

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687251 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja