Több hónapnyi csúszás után bétatesztre hív a Marathon

2025. október 07.
17018
Közel négy hónappal az utolsó pillanatban történt csúszás után a Bungie új lövöldéje, a Marathon visszatér: a stúdió bejelentette, hogy októberben zárt technikai tesztet tart, amelyre már lehet jelentkezni.
 

A Bungie szerint a tesztelés célja, hogy kipróbáljuk a játékot az alfa verzió óta végrehajtott fejlesztésekkel, köztük három új térképet, öt runner shellt, proximity chatet, újratervezett harci sebességet, várakozást, mélyebb környezeti történetmesélést és még sok mást.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a technikai tesztverzió még fejlesztés alatt áll és csak egy részét tartalmazza a Marathon teljes verziójának. Bár a résztvevők nem oszthatják meg benyomásaikat, a Bungie azt állítja, hogy a következő hónapokban nyilvánosan be fog számolni arról, hol tart a Marathon fejlesztése.

A tesztet október 22-27. között rendezik PS5-ön, Xbox Series X|S-en és PC-n, október 16-ig lehet rá jelentkezni.
Marathon
