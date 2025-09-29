Tizenöt év után új fegyver jön a Minecraft-ba

2025. szeptember 29.
Vasárnap a Mojang bejelentette a Mounts of Mayhem frissítést, amely zombi lovakat, egy víz alatti hátast és egy vadonatúj fegyvert, a lándzsát vezet be a Minecraftba, utóbbira 15 évet kellett várnunk.
 

Egy új fegyver mindig izgalmas, de a lándzsa esetében különösen érdekes, hogy ez az első új, ún. tiered tool az eltelt 15 évben. Az utolsó hasonló eszköz a 2010-ben bevezetett kapa volt, még mielőtt a sandbox eljutott volna az alfa fázisba.

A buzogánnyal vagy a háromágú szigonyokkal ellentétben a lándzsa fából, rézből, vasból, aranyból, gyémántból és netheritből is elkészíthető és minden változatnak egyedi, eltérő tulajdonságai vannak. A lándzsák elég kevés alapanyagba kerülnek majd, csak két botra és a választott anyagra lesz szükségünk.

A lándzsa történelmi bejelentés volt, továbbá több mint egy évtized után újra megjelennek a tiered páncélok is. Még nem tudni, mikor próbálhatjuk ki ezeket, de a tesztelés hamarosan megkezdődik és a frissítést az év végi ünnepekre tervezik.

Nézd nagyban ezt a videót!



