Tizennégy év után jön új fővonalbeli Katamari-játék, bemutatták a Once Upon a Katamarit

A Bandai Namco a mai napon 14 év után új részt jelentett be a Katamari világába, ez lesz a Once Upon a Katamari és idén október 24-én jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re, PC-re és Switch-re.

A friss trailerből kiderül, hogy a Minden Kozmoszok hatalmas Királya visszatér és rengeteg olyan klasszikus gurulós játékmenetet láthatunk, amiért a rajongók imádják a sorozatot. Mindezt - és néhány új zenét - a lenti kedvcsinálóban megnézheted és ami a legfontosabb, hogyszámíthatunk.A Herceg és a 68 elérhető unokatestvér testreszabási lehetőséget kap, valamint a többjátékos támogatással akár négyen is beszállhatunk. Teljesen új soundtrack lesz és a feladataink korszakokon át ívelnek majd: átutazhatunk a jura korszakon, a jégkorszakon, a történelmi Japánon és más idősíkokon, hogy újjáépítsük az eget. Once Upon a Katamari Switchre még a mai nap folyamán előrendelhető lesz, viszont különös, hogy a Switch 2 változatot még nem jelentették be.