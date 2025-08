Tizenhárom felnőtt játékot ad ingyen a GOG

A GOG elindította a Freedom to Buy kezdeményezést, amely most 13 játékot kínál ingyenesen, hogy felhívja a figyelmet a játékok megőrzésére és a növekvő cenzúrára, de sietni kell, ugyanis csak 48 órára hirdették meg.

A GOG egy jelentős új kezdeményezést indított be a videójátékok "csendes cenzúrája" ellen, ennek részeként egy tucatnál is több felnőtt témájú játék szedhető le ingyen a hétvége folyamán. Az akció arra világít rá, hogy a játékok milyen könnyen eltűnhetnek a digitális boltok polcairól, még akkor is, ha teljesen legálisak és felelősségteljesen készültek - utalva ezzel az elmúlt időszak törléseire Ezekre az ingyen játékokra a GOG szerint nagy az érdeklődés, ezért technikai problémák lehetnek, ha elsőre nem sikerül beváltani a kódot , akkor érdemes visszanézni később. Íme acímek listája:POSTAL 2Agony + Agony UNRATEDLeap of LoveBeing a DIK - Season 1Leap of FaithHouse PartyHuniePopLust TheoryTreasure of NadiaSummer's Gone - Season 1Fetish Locator Week OneSapphire SafariHelping the Hotties