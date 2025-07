Tizenhárom éves játékosszámot döntött meg a Counter-Strike: Source

Counter-Strike: Source és a Garry's Mod a 2000-es évek közepének PC-s korszakának szinonimája, most pedig a két cím elérte a legmagasabb játékosszámot 2012 áprilisa óta, ami egy nagyszerű frissítésnek köszönhető.





Az elmúlt hetekben a Counter-Strike: Source (és Half-Life 2) tartalmakkal bővült a Garry's Mod, ami által többé nem kell birtokolnunk ezeket a játékokat és telepíteni ahhoz, hogy olyan közösségi pályákon játszhassunk, amelyek feltétele ezek megléte. Tehát egyéni pályákba szállhatunk be anélkül, hogy helyettesítő textúrákkal szembesülnénk, ha nincs meg nekünk a Counter-Strike: Source Ennek a Valve adott zöld utat és úgy tűnik, hogy hólabda effektusként hatalmas hullámot hozott, ami a játékosok visszatérését illeti a 2004-es lövöldébe. A játék hétvégén elérte az, közel 13 és fél évvel ezelőtt 61.373-an játszottak együtt.Ez a szám magasabb, mint amit a Helldivers 2 és a Ready or Not elért a Steamen a hétvégén és több mint kétszer annyi, mint az Overwatch 2 és a Mecha Break.