Tizenegy évnyi fejlesztés után megjelenik a Tavern Keeper fantasy kocsmaszimulátor

A Greenheart Games fantasy pub szimulátora a stúdió rendkívül népszerű Game Dev Tycoon játékának folytatása, amely a kocsmavezetést ötvözi az RPG-játékok elemeivel, miközben törpéket, orkokat és embereket szolgálunk ki.

A játék narrátora a brit színész Steven Pacey, aki talán leginkább a 80-as évekbeli Blake's 7 című sci-fi sorozatból ismert, de legutóbb olyan videójátékokban hallhattuk, mint a Dark Souls 2 (The Rat King) és a Black Myth Wukong (az öreg majom), valamint a Sárkányok háza és a Love, Death & Robots című tévésorozatokban.A friss trailer alapján úgy tűnik, hogy a Tavern Keeper a Two Point és a Fable keveréke (annak ellenére, hogy nemzetközi csapat készítette). Aki szeretné, az a Steam en már megtalálhatja a demót.A csapat közleménye szerint a Tavern Keeperben egy humoros fantasy világban vezethetjük saját kocsmánkat, ahol szabadon mikromenedzselhetünk minden apró részletet, vagy egyszerűen csak pihenünk és dekoráljuk a helyet.

