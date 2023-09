Thiago Silva kiakadt az EA Sports FC 24-es pontszámán

Nem minden focista elégedett azzal, ahogyan az EA Sports munkatársai legújabb focis játékukban megalkották őket, de még inkább a pontrendszerrel, az emiatt kialakult rangsorral akadnak ellenszenvek, illetve egyet nem értések.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy most például Thiago Silva, a Chelsea hátvédje akadt ki a csapatra, amiért az EA Sports FC 24 -ben a korábbi 86 pontról 84-re csökkentették az értékét, amivel ráadásul egy élő videós bejelentkezés során szembesült a focista, így indulatait nem tudta takargatni.Sőt, látszólag nem is akarta. Kijelentette ugyanis, hogy, hiszen bár ő is tudja, hogy van még hová fejlődnie, és tavaly egy gólt sem rúgott, de idén ez változhat a morcos focista szerint. Szerintetek jogos volt a hátvég lepontozása vagy neki van igaza?

