The Dungeon Experience címmel jön egy elborult üzleti kaland a Devolvertől

pc
2025. szeptember 23.
16043
Botyi profilja, adatai
Botyi
A fejlesztő Bone Assembly és a kiadó Devolver Digital bejelentette legújabb játékát, egy vicces első személyű kalandjátékot, a The Dungeon Experiencet, amely egy rákról szól, aki szeretné megtapasztalni a pénzügyi szabadságot, csak ez nem olyan egyszerű.
 

A The Dungeon Experienceben felfedezhetünk egy barlangot és annak számos furcsa lakóját. Különös kapcsolatok alakulnak ki, miközben a goblinok legyőzése és a barlangok bejárása meglepően tanulságos lesz a gazdagság felé.

A fejlesztők szerint a játék a humorával, nem hagyományos tanításával és fantasy felfedezéseivel egyedülálló élményt ígér. A The Dungeon Experience 2026-ben jelenik meg PC-re és akik a komédiát, a stratégiát és a személyes sikerhez vezető szokatlan megközelítést keresik (és kedvelik az agyament Devolver játékokat) azoknak biztos bejön.

A jó hír, hogy a furcsa kalandjáték már kipróbálható, a demó megtalálható a Steamen.

Nézd nagyban ezt a videót!



The Dungeon Experiencet, amely egy rákról szól, aki szeretné megtapasztalni a pénzügyi szabadságot, csak ez nem olyan egyszerű.'>
nincs még hozzászólás

The Dungeon Experience
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Devolver Digital fogadkozik: a GTA 6-tal egyszerre adja ki új játékát

A Devolver Digital fogadkozik: a GTA 6-tal egyszerre adja ki új játékát

A Devolver három játéka is 2025-re csúszott

A Devolver három játéka is 2025-re csúszott

Adaptációkra fókuszáló játékkiadót indított a Devolver Digital

Adaptációkra fókuszáló játékkiadót indított a Devolver Digital

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688128 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljamarco profiljaBotyi profilja