The Dungeon Experience címmel jön egy elborult üzleti kaland a Devolvertől

A The Dungeon Experienceben felfedezhetünk egy barlangot és annak számos furcsa lakóját. Különös kapcsolatok alakulnak ki, miközben a goblinok legyőzése és a barlangok bejárása meglepően tanulságos lesz a gazdagság felé.
A fejlesztők szerint a játék a humorával, nem hagyományos tanításával és fantasy felfedezéseivel egyedülálló élményt ígér. A The Dungeon Experience 2026-ben jelenik meg PC-re és akik a komédiát, a stratégiát és a személyes sikerhez vezető szokatlan megközelítést keresik (és kedvelik az agyament Devolver játékokat) azoknak biztos bejön.
A jó hír, hogy a furcsa kalandjáték már kipróbálható, a demó megtalálható a Steamen.