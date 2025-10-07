Testreszabási frissítés jött a Tempest Rising-hoz

Tools ready. Checking designs. . . ???? The Customization Update for Tempest Rising is out NOW! Highlights: ???? AI Behavior Options ???? New Custom Match Settings ???? DYN Tempest Rig QoL ???? 3 Reconstructed Maps ???? Visual QoL & Accessibility Options pic.twitter.com/YVXdZd9hds

Tempest Rising a múlt legjobb RTS-eiből merít ihletet és a fejlesztő Slipgate Ironworks tovább építi a címet, az új frissítése pedig néhány remek újdonságot hozott: több térkép, kibővített AI-opciók, extra testreszabási eszközök.'>