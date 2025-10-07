Testreszabási frissítés jött a Tempest Rising-hoz

A Tempest Rising a klasszikus Command and Conquer játékok hangulatát idézi és a megjelenése óta folyamatosan javul a rendszeres frissítéseknek köszönhetően. Most bevezették az egyik legkeresettebb funkciót: a skirmish csatákban vagy egyéni játékokban az AI ellenfeleket védekező, agresszív és standard személyiségekkel állíthatjuk be.
Van egy új alkalmi nehézségi beállítás is, amely a kezdőknek szól, valamint három új térképet is kaptunk, amelyek a Dynasty és a GDF különböző küldetésein alapulnak. Ezenkívül a fejlesztő kibővítette az egyéni mérkőzés beállításait, sőt ha valaki csak lazítani szeretne, az bekapcsolhatja a végtelen pénzt, fejlesztést és erőt.
Az azonos típusú katonák mostantól számozott csapatként jelennek meg a kijelölés során, végül a Tempest Rig finomító ezentúl szétszerelhető, áthelyezhető és újra bevethető anélkül, hogy manuálisan végig kellene futni a lépéseken.
Tools ready. Checking designs. . . ????— Tempest Rising (@TempestRTS) October 6, 2025
The Customization Update for Tempest Rising is out NOW!
Highlights:
???? AI Behavior Options
???? New Custom Match Settings
???? DYN Tempest Rig QoL
???? 3 Reconstructed Maps
???? Visual QoL & Accessibility Options pic.twitter.com/YVXdZd9hds