Testreszabási frissítés jött a Tempest Rising-hoz

2025. október 07.
A Tempest Rising a múlt legjobb RTS-eiből merít ihletet és a fejlesztő Slipgate Ironworks tovább építi a címet, az új frissítése pedig néhány remek újdonságot hozott: több térkép, kibővített AI-opciók, extra testreszabási eszközök.
 

A Tempest Rising a klasszikus Command and Conquer játékok hangulatát idézi és a megjelenése óta folyamatosan javul a rendszeres frissítéseknek köszönhetően. Most bevezették az egyik legkeresettebb funkciót: a skirmish csatákban vagy egyéni játékokban az AI ellenfeleket védekező, agresszív és standard személyiségekkel állíthatjuk be.

Van egy új alkalmi nehézségi beállítás is, amely a kezdőknek szól, valamint három új térképet is kaptunk, amelyek a Dynasty és a GDF különböző küldetésein alapulnak. Ezenkívül a fejlesztő kibővítette az egyéni mérkőzés beállításait, sőt ha valaki csak lazítani szeretne, az bekapcsolhatja a végtelen pénzt, fejlesztést és erőt.

Az azonos típusú katonák mostantól számozott csapatként jelennek meg a kijelölés során, végül a Tempest Rig finomító ezentúl szétszerelhető, áthelyezhető és újra bevethető anélkül, hogy manuálisan végig kellene futni a lépéseken.

