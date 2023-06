Szeptember végén jöhet a Payday 3?

Bár hivatalos részletek még nem láttak napvilágot, azonban szivárgások szerint szeptemberre lőhették be a készítők a Payday 3 megjelenési dátumát, ami igencsak időszerű lenne, de hangsúlyozandó az információ meg nem erősített jellege.

A hírt ugyanis az Aggironamenti Lumia Twitter-csatorna hozta nyilvánosságra, akik bár nem hivatalos forrás, ellenben korábban már több videojáték, köztük a Lords of the Fallen megjelenési dátumát is idő előtt kiszivárogtatták, így van egy olyan belsős forrásuk, amire alapozhatnak.Ebből kifolyólag érdemes megjegyezni a Payday 3 kapcsán, hogy. Ha így lesz, valamelyik nyári eseményen biztosan megerősítést nyer a dolog, addig pedig ujjakat keresztbe!