Stratégia készül a Game of Thrones világából, ez lesz a War For Westeros

A fejlesztő és kiadó Playside Studios egy új Trónok Harca RTS-t jelentett be PC-re, a Game of Thrones: War For Westeros azt ígéri, hogy klasszikus valós idejű stratégiát kínál a George RR Martin által megalkotott és az HBO által képernyőre vitt fantáziavilágban.

A Summer Game Festen egy cinematic trailert adtak közre, amely megtekinthető alább és a leírás szerint elindulhatunk a Hét Királyság meghódításáramódban.A Stark-ház, a Lannister-ház, a Targaryen-ház vagy az Éjkirály erőit vezethetjük, ikonikus hősöket összegyűjtve és újraírva a birodalom sorsát. A Game of Thrones: War For Westeros 2026-ban jelenik meg és a Steam en már kívánságlistára tehetjük.Kaptunk egy fejlesztői videót is, ebben Ryan McMahon, a játék igazgatója mélyebb betekintést nyújt a fejlesztés korai szakaszába és a stúdió játékkal kapcsolatos elképzeléseibe.