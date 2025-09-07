Sokaknak túl nehéz a Hollow Knight: Silksong, ezért lepontozzák a Steamen

linux
mac
pc
2025. szeptember 07.
26516
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Hollow Knight: Silksong sokkal brutálisabb, mint amire mindenki számított és úgy tűnik, hogy a magas nehézségi szint több negatív Steam-értékelést eredményezett, mint amit előzetesen sejteni lehetett.
 

A Silksong szinte minden tekintetben sokkal nehezebb, mint az eredeti játék: a platformok sokkal bonyolultabbak, egyes ellenségek kétszer olyan erősen sebeznek és a játék folyamatosan apró trükkökkel és csapdákkal próbál lassítani.

Egyes játékosok számára ez egyszerűen túl sok, hiszen míg az eredeti játéknak 3% a negatív értékelése a Steamen, a folytatásnak 22%. A vélemények többsége a játék brutális nehézségét emeli ki, sokan azt állítják, hogy a Silksong jelenleg egyszerűen igazságtalan.

A már említett tényezőkön kívül megemlítették a szűkös pénzügyi lehetőségeket, a rengeteg boss-csatát, sőt még a varázslatrendszert is, amelyet egyesek az első játékhoz képest visszalépésnek tartanak.
Hollow Knight: Silksong sokkal brutálisabb, mint amire mindenki számított és úgy tűnik, hogy a magas nehézségi szint több negatív Steam-értékelést eredményezett, mint amit előzetesen sejteni lehetett.'>
nincs még hozzászólás

Hollow Knight: Silksong
6.700 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Lehaltak az áruházak a Hollow Knight: Silksong megjelenése miatt

Lehaltak az áruházak a Hollow Knight: Silksong megjelenése miatt

Hat játék jön Game Passre a következő 2 hétben

Hat játék jön Game Passre a következő 2 hétben

Szinte hihetetlen, de a héten megjelenik a Hollow Knight: Silksong

Szinte hihetetlen, de a héten megjelenik a Hollow Knight: Silksong

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687107 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja