Sokaknak túl nehéz a Hollow Knight: Silksong, ezért lepontozzák a Steamen

A Silksong szinte minden tekintetben sokkal nehezebb, mint az eredeti játék: a platformok sokkal bonyolultabbak, egyes ellenségek kétszer olyan erősen sebeznek és a játék folyamatosan apró trükkökkel és csapdákkal próbál lassítani.
Egyes játékosok számára ez egyszerűen túl sok, hiszen míg az eredeti játéknak 3% a negatív értékelése a Steamen, a folytatásnak 22%. A vélemények többsége a játék brutális nehézségét emeli ki, sokan azt állítják, hogy a Silksong jelenleg egyszerűen igazságtalan.
A már említett tényezőkön kívül megemlítették a szűkös pénzügyi lehetőségeket, a rengeteg boss-csatát, sőt még a varázslatrendszert is, amelyet egyesek az első játékhoz képest visszalépésnek tartanak.