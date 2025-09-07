Sokaknak túl nehéz a Hollow Knight: Silksong, ezért lepontozzák a Steamen

Hollow Knight: Silksong sokkal brutálisabb, mint amire mindenki számított és úgy tűnik, hogy a magas nehézségi szint több negatív Steam-értékelést eredményezett, mint amit előzetesen sejteni lehetett.

A Silksong szinte minden tekintetben sokkal nehezebb, mint az eredeti játék: a platformok sokkal bonyolultabbak, egyes ellenségek kétszer olyan erősen sebeznek és a játék folyamatosan apró trükkökkel és csapdákkal próbál lassítani.Egyes játékosok számára ez egyszerűen túl sok, hiszen míg az eredeti játéknak 3% a negatív értékelése a Steamen, a folytatásnak 22%. A vélemények többsége a játék brutális nehézségét emeli ki, sokanA már említett tényezőkön kívül megemlítették a szűkös pénzügyi lehetőségeket, a rengeteg boss-csatát, sőt még a varázslatrendszert is, amelyet egyesek az első játékhoz képest visszalépésnek tartanak.