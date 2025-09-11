Single player demót kap a Sonic Racing: CrossWorlds

A demó verzió jövő hét szerdától lesz elérhető és CPU-versenyzők ellen próbálhatjuk ki magunkat. Jelenleg még nem tudjuk pontosan, hogy a Sonic Racing: CrossWorlds demó mit fog tartalmazni, azon kívül hogy kapunk egy egyjátékos módot, tehát nem tudunk majd a barátainkkal versenyezni.
Maga a teljes játék pedig PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, PC-re és Switch-re jelenik meg szeptember 25-én, majd az ünnepi szezonban Switch 2-re is. A Switch verzió tulajdonosai számára jön majd egy Switch 2 Upgrade Pack, amelynek tartalma és előrehaladása átvihető lesz az újabb konzol verzióra, amikor az megjelenik.
A teljes játék 24 pályával és 15 világgal érkezik majd a Sonic és a SEGA univerzumok ikonikus karaktereivel.