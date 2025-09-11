Single player demót kap a Sonic Racing: CrossWorlds

switch
switch2
pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 11.
2678
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Sega megerősítette, hogy szeptember 17-én kiadja a Sonic Racing: CrossWorlds versenyjáték egyjátékos demóját, amely PS5-re, Xbox Series X|S-re, PC-re és Switch-re lesz letölthető, PS4-re és Xbox Onera nem.
 

A demó verzió jövő hét szerdától lesz elérhető és CPU-versenyzők ellen próbálhatjuk ki magunkat. Jelenleg még nem tudjuk pontosan, hogy a Sonic Racing: CrossWorlds demó mit fog tartalmazni, azon kívül hogy kapunk egy egyjátékos módot, tehát nem tudunk majd a barátainkkal versenyezni.

Maga a teljes játék pedig PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, PC-re és Switch-re jelenik meg szeptember 25-én, majd az ünnepi szezonban Switch 2-re is. A Switch verzió tulajdonosai számára jön majd egy Switch 2 Upgrade Pack, amelynek tartalma és előrehaladása átvihető lesz az újabb konzol verzióra, amikor az megjelenik.

A teljes játék 24 pályával és 15 világgal érkezik majd a Sonic és a SEGA univerzumok ikonikus karaktereivel.
Sonic Racing: CrossWorlds versenyjáték egyjátékos demóját, amely PS5-re, Xbox Series X|S-re, PC-re és Switch-re lesz letölthető, PS4-re és Xbox Onera nem.'>
1 hozzászólás

petrovicsz

26 perce

Szerintem felesleges ez bele.

válasz erre
Sonic Racing: CrossWorlds
28.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A verdák testreszabását mutatja be a Sonic Racing: CrossWorlds friss trailere

A verdák testreszabását mutatja be a Sonic Racing: CrossWorlds friss trailere

SpongyaBob és a Tini Nindzsa Teknőcök is érkeznek a Sonic Racing: CrossWorlds-be

SpongyaBob és a Tini Nindzsa Teknőcök is érkeznek a Sonic Racing: CrossWorlds-be

Ősszel befarol a Sonic Racing: CrossWorlds

Ősszel befarol a Sonic Racing: CrossWorlds

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687366 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljamarco profiljaBotyi profilja