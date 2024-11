Remastert kap a Virtua Fighter 5 és a Steamre is jön, ez lesz a R.E.V.O.

A Sega nemrég említette, hogy egy új Virtua Fighter játék van készülőben és ez már kézzel fogható is: bejelentették a Virtua Fighter 5 REVO-t, amely idén télen fog megjelenni, de hivatalos dátumot még nem közöltek.

A Sega tájékoztatása szerint ez a legendás játék "Ultimate Editionje" lesz,érkezik. A verekedős játék támogatja majd a rollback netcode-ot is, amelynek célja, hogy a versenyképes online játék még reszponzívabb legyen.A R.E.V.O. az Ultimate Showdownon alapszik és a már említett grafikai fejlesztések mellett egyensúlyi változtatásokat is terveznek. A Valve áruházában önálló címként jelenik meg, ezzel párhuzamosan a Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown is kap egy 2.0-ás egyensúlyi frissítést.