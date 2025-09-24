PS5-re és Xbox Series X/S-re tart a Yakuza 0 Director's Cut, a Kiwami és a Kiwami 2

A Ryu Ga Gotoku Studio megerősítette, hogy a Switch 2-höz kapcsolódó három Yakuza játék más platformokra is megjelenik: a Yakuza 0: Director's Cut, a Yakuza Kiwami és a Yakuza Kiwami 2 PS5-re, Xbox Series X/S-re és a Steamre.
 

A Yakuza 0: Director's Cut a Yakuza 0 továbbfejlesztett változata, amely a Switch 2 induló címeként jelent meg exkluzívként. Ez körülbelül 26 percnyi új átvezetőt tartalmaz, valamint új angol szinkront és egy új, Red Light Raid című online négyjátékos módot.

A Yakuza 0: Director's Cut december 8-án PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re is megjelenik fizikai és digitális kiadásban egyaránt. A Yakuza Kiwami és a Yakuza Kiwami 2, a sorozat első két játékának remakejei eredetileg 2016-ban, illetve 2017-ben debütáltak.

Mindkettő elérhető PS4-en és Xbox One-on, így a visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően most is játszhatóak a jelenlegi konzolgeneráción. Egyébként ezek is december 8-án jönnek, Switch 2-re pedig november 13-án.
