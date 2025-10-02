PC-s demót kapott a MARVEL Cosmic Invasion

A MARVEL Cosmic Invasion egy új beat 'em up lesz a Dotemutól és a Tribute Gamestől, amelyben Marvel-hősök bunyóznak pixel-art stílusban, a demó pedig október 20-ig elérhető a Steamen.
 

Aki ki szeretné próbálni, az megtalálja a Steamen a demót, amelyben két teljes pályát és kilenc karaktert nézhetünk meg tüzetesebben. Ez már elérhető és október 20-ig lesz fent, vagyis majdnem három teljes hétig, ez több mint elég idő ahhoz, hogy megismerkedjünk a játékkal és eldöntsük, hogy tetszik-e.

A két szint New York és Helicarrier, amelyek egyedül, helyi és online kooperatív módban is játszhatók velük: She-Hulk, Rocket Raccoon, Venom, Phyla-Vell, Spider-Man, Storm, Wolverine, Nova és Captain America.

A MARVEL Cosmic Invasion hivatalos megjelenési dátuma még nem ismert, de a hivatalos tájékoztatás szerint még az idén befut PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Switch-re és PC-re.

