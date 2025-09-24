Palworld: Palfarm címmel jön egy spin-off a Pocketpairtől

pc
2025. szeptember 24.
3177
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Palworld fejlesztő-kiadója, a Pocketpair bejelentett egy új spin-off játékot Palworld: Palfarm címmel, amelyet egyelőre PC-re erősítettek meg és összegyűjthetjük a sorozat címadó lényeit, hogy egy farmon dolgoztassuk őket.
 

A játék megjelenési dátuma még nem ismert, de Steam-oldala már aktív, így aki elsőként értesülne a furcsa kaland híreiről, az felveheti a kívánságlistájára. Az elején egy kopár földterületen kezdünk és a Palok különleges képességeit felhasználva feladatok elvégzésével a földet virágzó környezetté alakíthatjuk.

A fő Palworld játékhoz hasonlóan a Palfarmban is lesznek harcok, ahol a kis lényeink agresszívabb Palokkal szállnak szembe, akik megpróbálják kirabolni a farmunkat, vagy a föld alatt leselkednek ránk. Lesz egy lakók által fenntartott piactér, valamint feketepiac a sziget másik felén, ahol persze kétes eredetű dolgokat vehetünk.

A Palfarm kap multiplayert is, vagyis másokkal együttműködve építhetjük majd a farmunkat a lényekkel.

Nézd nagyban ezt a videót!



Palworld: Palfarm címmel, amelyet egyelőre PC-re erősítettek meg és összegyűjthetjük a sorozat címadó lényeit, hogy egy farmon dolgoztassuk őket.'>
nincs még hozzászólás

Palworld: Palfarm
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Jövőre elhagyja a korai hozzáférést a Palworld

Jövőre elhagyja a korai hozzáférést a Palworld

Már a Palworldöt is másolják: megjelent Switch-re a Palland

Már a Palworldöt is másolják: megjelent Switch-re a Palland

Furcsa lépéssel nyerné meg a Palworld-pert a Nintendo

Furcsa lépéssel nyerné meg a Palworld-pert a Nintendo

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688182 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljamarco profiljarDAVE profilja