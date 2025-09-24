Palworld: Palfarm címmel jön egy spin-off a Pocketpairtől

A játék megjelenési dátuma még nem ismert, de Steam-oldala már aktív, így aki elsőként értesülne a furcsa kaland híreiről, az felveheti a kívánságlistájára. Az elején egy kopár földterületen kezdünk és a Palok különleges képességeit felhasználva feladatok elvégzésével a földet virágzó környezetté alakíthatjuk.
A fő Palworld játékhoz hasonlóan a Palfarmban is lesznek harcok, ahol a kis lényeink agresszívabb Palokkal szállnak szembe, akik megpróbálják kirabolni a farmunkat, vagy a föld alatt leselkednek ránk. Lesz egy lakók által fenntartott piactér, valamint feketepiac a sziget másik felén, ahol persze kétes eredetű dolgokat vehetünk.
A Palfarm kap multiplayert is, vagyis másokkal együttműködve építhetjük majd a farmunkat a lényekkel.