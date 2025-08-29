Októberre kapott megjelenést a Yooka-Replaylee

2025. augusztus 29.
A Yooka-Replaylee október 9-én jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series-re, Switch 2-re és PC-re 28,99 euróért (11 ezer forint) - jelentette be a fejlesztő Playtonic Games, az eredeti játék tulajdonosai pedig 30 százalék kedvezményt kapnak.
 

A Yooka-Replaylee a 3D-s indie platformjáték, a 2017-es Yooka-Laylee átdolgozott és továbbfejlesztett változata, amelyet a Banjo-Kazooie és a Donkey Kong Country játékok mögött álló csapat készített. Új, frissített kihívások és régi kedvencek várnak ránk, amikor ismét felfedezhetjük a furcsa, hatalmas világokat.

A Playtonic Games stúdió igazgatója, Gavin Price elmondása szerint a Yooka-Replaylee-t úgy tervezték, hogy minden platformon jól teljesítsen és nagyon örülnek, hogy a Switch 2-n is elérhető lesz a megjelenés napjától kezdve. A játék nagyobb, merészebb és tele lesz mindazokkal a kis apróságokkal, amelyekről mindig is álmodtak.

Michael Yum, a PM Studios vezérigazgatója hozzátette, a Yooka-Replaylee minden olyan tulajdonsággal bír, amit a platformjátékokban szeretünk: színes, elbűvölő és tartós.

