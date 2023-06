A Microids csapata bejelentette, hogy terveik szerint idén októberben már lecsaphatunk a legendás Gyilkosság az Orient Expresszen történetét kalandjátékos formában feldolgozó alkotásukra, amiből speciális kiadás is érkezik.

A Deluxe Edition névre keresztelt csomagban az alapjáték mellett találhatunk majd egy 48 oldalas művészeti könyvet, digitális hozzáférést az alkotás zenei anyagához, mindemellett pedig még egy vonatjegyre hajazó könyvjelzőt is, ha elolvasnánk az eredeti regényt.Az Agatha Christie: Murder on the Orient Express , PC mellett pedig elérhető lesz PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.