Nyúlfarknyi launch traileren a Borderlands 4

2025. szeptember 06.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Kevesebb mint egy hét van hátra a Borderlands 4 premierjéig, a Gearbox pedig úgy döntött, hogy nem vár tovább és kiadta a launch trailert, igaz, a trailer elég rövid és nem sokat mutat a játékmenetből.
 

A kedvcsinálóban legalább megnézhetjük a különböző osztályokat, néhány ellenséget, pár járművet és fegyvert, ez utóbbiból rengeteget. Emellett a Gearbox emlékeztet minket arra is, hogy elő kellene rendelnünk a játékot, hogy extrákat kapjunk.

A Borderlands 4 szeptember 12-én jelenik meg PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, október 3-án pedig Switch 2-re. Az induláskor négy karakter közül választhatunk (Amon, Rafa, Vex, Harlowe) és nem lesz könnyű, mert mindegyiket jól összerakták.

A Gearbox szerint a Borderlands 4 fejlesztésén már a Borderlands 3 2019-es megjelenése után elkezdtek dolgozni. Most, hat év és néhány spin-off után a következő fővonalbeli Borderlandsig csak jövő hét péntekig kell várnunk.

Borderlands 4
