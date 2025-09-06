Nyúlfarknyi launch traileren a Borderlands 4

A kedvcsinálóban legalább megnézhetjük a különböző osztályokat, néhány ellenséget, pár járművet és fegyvert, ez utóbbiból rengeteget. Emellett a Gearbox emlékeztet minket arra is, hogy elő kellene rendelnünk a játékot, hogy extrákat kapjunk.
A Borderlands 4 szeptember 12-én jelenik meg PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, október 3-án pedig Switch 2-re. Az induláskor négy karakter közül választhatunk (Amon, Rafa, Vex, Harlowe) és nem lesz könnyű, mert mindegyiket jól összerakták.
A Gearbox szerint a Borderlands 4 fejlesztésén már a Borderlands 3 2019-es megjelenése után elkezdtek dolgozni. Most, hat év és néhány spin-off után a következő fővonalbeli Borderlandsig csak jövő hét péntekig kell várnunk.