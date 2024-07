Nyugatra tart az Ys Memoire: The Oath in Felghana

Az XSEED Games csapatának sikerült idő előtt kiszivárogtatnia legújabb nagy meglepetését a nyugati rajongók számára, lévén kiderült, hogy felénk is megjelenhet az Ys Memoire: The Oath in Felghana című szerepjáték.

Mindez egyelőre még nem hivatalos információ, ellenben az XSEED Games bemutatta, hogy, és a listán ott vigyorgott - a Potionomics: Masterwork Edition és a Corpse Party II: Darkness Distortion mellett - az Ys Memoire: The Oath in Felghana is.A játék Japánban PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re jelent meg, tehát a nyugati változatokat egyaránt ezekre a platformokra várhatjuk, de ha előbb nem is, július 4. és július 7. között úgyis megkapjuk a hivatalos bejelentést.