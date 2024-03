A játékot a MAGES fejlesztette, és biztos, hogy PS5-re, PC-re és Nintendo Switch-re is megjelenhet majd az idén, és bár hivatalos dátum még nincs, az Amazonon szeptember 24-ét jelölték ki az érkezés idejeként.Aki nem ismerné, a játék, amely Japánban még 2021-ben megjelent, mint egy varázslatos történet a gyászról, a barátságról és a misztériumról. Ha alaposabban is ismerkednél vele, íme egy kedvcsináló hozzá:

A PQube bejelentette, hogy a varázslatos megjelenésű, interaktív anime-ként is jellemezhető vizuális novellák szerelmesei ismét összetehetik a két kezüket, hiszen nyugatra tart a SINce Memories: Off the Starry Sky