Nyolc év után jön Steamre az Escape From Tarkov

Az Escape From Tarkov multis extrakciós lövölde 2017 júliusában indult korai hozzáférésű verziója óta a Steamen kívül komoly játékosbázist szerzett magának. Ma Nikita Buyanov, a Battlestate Studios vezetője megerősítette, hogy a játék Steam-oldala ?hamarosan elérhető lesz?, és hozzátette, hogy a konkrétabb részletek később kerülnek nyilvánosságra.
A Battlestate Games tehát még nem árulta el a pontos megjelenési dátumát, azonban azt biztosan tudjuk, hogy az Escape From Tarkov nyolc év után, november 15-én kilép az Early Access-ból, így lehetséges, hogy a Steam-megjelenés is körülbelül ugyanakkor történik.
Mindez azt is jelenti, hogy még több játékossal bővül a lövölde és búcsút mondhatunk a Battlestate Games Launchernek.
Yes! The page on Steam will be available soon.? Nikita Buyanov (@nikgeneburn) August 31, 2025
All the details later. pic.twitter.com/jFLYX1UcaU