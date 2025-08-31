Nyolc év után jön Steamre az Escape From Tarkov

Megerősítették az Escape From Tarkov régóta várt Steames megjelenését, miután nyolc évig korai hozzáférésben volt az áruházon kívül, sajnos a pontos dátumot a fejlesztő Battlestate Games még nem hozta nyilvánosságra.
 

Az Escape From Tarkov multis extrakciós lövölde 2017 júliusában indult korai hozzáférésű verziója óta a Steamen kívül komoly játékosbázist szerzett magának. Ma Nikita Buyanov, a Battlestate Studios vezetője megerősítette, hogy a játék Steam-oldala ?hamarosan elérhető lesz?, és hozzátette, hogy a konkrétabb részletek később kerülnek nyilvánosságra.

A Battlestate Games tehát még nem árulta el a pontos megjelenési dátumát, azonban azt biztosan tudjuk, hogy az Escape From Tarkov nyolc év után, november 15-én kilép az Early Access-ból, így lehetséges, hogy a Steam-megjelenés is körülbelül ugyanakkor történik.

Mindez azt is jelenti, hogy még több játékossal bővül a lövölde és búcsút mondhatunk a Battlestate Games Launchernek.

