Nyártól nem kap támogatást a The First Descendant előző generációs konzolokon

The First Descendant 2024 júliusi megjelenése óta a PC mellett a jelenlegi és az előző generációs konzolokon is kiszolgálta a játékosokat, most bejelentették: megszüntetik a PS4-es és Xbox One-os verzió támogatását.

A közelgő Beyond the Void frissítésről szóló livestreamben a Nexon megosztotta azt a döntését, hogy belátható időn belül leállítja a The First Descendant régi konzolgenerációs verzióit. A fejlesztők elárulták, hogy március 20-án egy átfogóbb bejelentést terveznek, de az biztos, hogy a PS4-es és Xbox One-os portokFontos, hogy az érintett játékosok a The First Descendant cross-save funkciójának köszönhetően át tudják majd vinni fiókadataikat bármelyik másik platformra. A producer, Beom-Jun Lee bocsánatot kért azoktól, akik ezeken a platformokon játszanak vele, de szerinte így tudják emelni az új évadban érkező tartalmak "elégedettségét".

