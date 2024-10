Novemberben landol PC-n a magyar fejlesztésű Chicken Police: Into the HIVE!

Chicken Police: Into the HIVE! nyomozós noir kaland jövő hónap elején debütál a Steamen, ráadásul a fejlesztő The Wild Gentlemen bejelentette, hogy Sonny Featherland és Marty MacChicken története konzolokra is jön.

Kedvenc nyomozóink újra itt vannak, november 7-én PC-n az eddigi talán legnehezebb ügyükben segíthetünk nekik, amikor Clawville nyomornegyedébe indulnak. A nyomozás során több mint 30 karaktert 35-nél is több helyszínen kérdezhetünk ki és persze lesz olyan/olyanok, aki nem mond igazat.A sorozatra jellemző sötét humorra, noir hangulatra és lebilincselő cselekményre számíthatunk, menet közben pedig bármikor válthatunk az eredeti fekete-fehér színpaletta és az új technicolor mód között. A PC-s megjelenést követően a Chicken Police: Into the HIVE! A magyarországi székhelyű indie csapat közel húsz főből áll, akik közül néhányan olyan játékokon dolgoztak, mint a The Witcher 3: Wild Hunt, Call of Duty: WWII, Warhammer: Mark of Chaos, a Crysis sorozat, a Haegemonia: Legions of Iron és a Ryse: Son of Rome.

