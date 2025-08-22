Nintendo Switch 2-re is jön az Indiana Jones and the Great Circle, és megérkezett a The Order of Giants DLC gameplay trailere is

A Bethesda bejelentette, hogy 2026-ban Nintendo Switch 2-re is megjelenik az Indiana Jones and the Great Circle, és már az előrendelés is él. Emellett befutott a gamescomon a The Order of Giants DLC gameplay trailere is, és ebben a friss történetközpontú kiegészítőben Róma városának felszíne alá ereszkedhetünk le, hogy feltárjuk a titokzatos Nephilim rendet. A kaland során veszélyes szektatagokkal, összetett rejtvényekkel és misztikus lényekkel kell szembenéznünk, miközben Indiana Jones újabb legendás relikviák nyomába ered.
A játék eddig óriási siker, és lehet, hogy már a folytatása is készül. Addig is élvezhetjük majd a DLC-t, amely a fő történet eseményei közben játszódik, ahol Indy egy fiatal pap segítségkérésére válaszol, és útra kel, hogy felfedje a Cloaca Maxima titkait, a Mithras-kultusz rejtélyeit és egy óriási bestia legendáját. A DLC új helyszíneket, egy teljesen új zenét és a sorozatra jellemző filmbe illő hangulatot kínál, a meglévő platformok játékosai pedig már szeptember 4-én belevághatnak a kalandba.