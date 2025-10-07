Nextgen frissítést kapott a Control: Ultimate Edition konzolokon

A Control eredetileg 2019-ben jelent meg PC-re, PS4-re és Xbox Onera, majd a siker nyomán 2020-ban érkezett az Ultimate Edition, amely a Foundation és az AWE kiegészítéseket is tartalmazta az alapjátékban.
A márciusban PC-re megjelent ingyenes Control: Ultimate Edition frissítés végre konzolokra is befutott, ennek legérdekesebb újdonsága, hogy három, korábban előrendeléssel kizárólagosan elérhető ruha mostantól mindenki számára elérhető lett. Emellett mindenki új küldetést kap Dr. Yoshiumi Tokuitól, amelyben Hideo Kojima hangja hallható és ez korábban kizárólag a Control PS4 Digital Deluxe verziójában volt elérhető.
2025 júniusáig a Control már több mint 5 millió példányban kelt el és már fejlesztés alatt áll a folytatása is, amely a hírek szerint kisebb költségvetéssel készül, mint az Alan Wake 2.