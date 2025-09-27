Nem sok helyet kell felszabadítanunk a Little Nightmares 3-nak

2025. szeptember 27.
16447
Botyi profilja, adatai
Botyi
Kiderült a Little Nightmares 3, a népszerű horror puzzle-platformer sorozat legújabb részének előtöltési dátuma és mérete, a jó hír, hogy az október 10-i megjelenésig csak egy kis helyet kell csinálnunk a konzolunkon.
 

A PlayStationSize a Sony szervereinek adatbázisában szereplő bejegyzések alapján megerősítette a PS5 verzió előtöltési ütemtervét és fájlméretét, illetve az Xbox kiadásra vonatkozó részletek is nyilvánosságra kerültek. Ennek értelmében PS-en 16 GB-ra, Xboxon 15 GB-ra számíthatunk és a megjelenés előtt két nappal, október 8-án lehet előtöltetni.

A franchise harmadik játéka két új főszereplőt mutat be, Low-t és Alone-t, akik egyedi eszközökkel vannak felszerelve (íj és csavarkulcs), ezek elengedhetetlenek a rejtvények megoldásához, új utak megnyitásához és a barátságtalan lakosok elleni túléléshez.

A játék így támogatja a kooperatív módot, vagy az AI partnerrel való egyjátékos élményt és a napokban egy rövid kedvcsinálót is kaptunk:

Nézd nagyban ezt a videót!



