Nem sok helyet kell felszabadítanunk a Little Nightmares 3-nak

Kiderült a Little Nightmares 3 , a népszerű horror puzzle-platformer sorozat legújabb részének előtöltési dátuma és mérete, a jó hír, hogy az október 10-i megjelenésig csak egy kis helyet kell csinálnunk a konzolunkon.

A PlayStationSize a Sony szervereinek adatbázisában szereplő bejegyzések alapján megerősítette a PS5 verzió előtöltési ütemtervét és fájlméretét, illetve az Xbox kiadásra vonatkozó részletek is nyilvánosságra kerültek. Ennek értelmébenszámíthatunk és a megjelenés előtt két nappal, október 8-án lehet előtöltetni.A franchise harmadik játéka két új főszereplőt mutat be, Low-t és Alone-t, akik egyedi eszközökkel vannak felszerelve (íj és csavarkulcs), ezek elengedhetetlenek a rejtvények megoldásához, új utak megnyitásához és a barátságtalan lakosok elleni túléléshez.A játék így támogatja a kooperatív módot, vagy az AI partnerrel való egyjátékos élményt és a napokban egy rövid kedvcsinálót is kaptunk:

Nézd nagyban ezt a videót!