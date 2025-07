Nem a Ubisoft kiadásában érkezik a Heroes of Might and Magic: Olden Era

Érdekes dolgot jelentett be a Ubisoft a minap, lévén bejelentették, hogy kiadták külsős cégnek a Heroes of Might and Magic: Olden Era kiadását, így az Unfrozen által készített művet a Hooded Horse adja majd ki.

Hogy miért döntöttek így a franciák, arra nem derült még fény, arra viszont igen, hogy, a főszerepben egy ízig-vérig klasszikus Heroes-élménnyel, amihez már egy elképesztően látványos kedvcsinálót is kaptunk.Ebből megtudtuk, hogy a Heroes of Might and Magic: Olden Era valóban visszarepít minket a sorozat gyökereihez, és kellemes nosztalgiát biztosít a rajongók számára, a siker pedig már most garantált, hiszen csak a Steamen több mint 600 ezren rakták kívánságlistára.

