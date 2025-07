Neil Druckmann teljes mértékben az Intergalactic: The Heretic Prophetre koncentrál

A Naughty Dog főnöke, Neil Druckmann visszavonul az HBO-s The Last of Us tévésorozatban való kreatív részvételétől, hogy teljes mértékben a stúdió közelgő projektjeire koncentrálhasson, különösen az Intergalactic: The Heretic Prophet re.

Druckmann kijelentette, nehéz döntést hozott, hogy ott hagyta a The Last of Us sorozatot, de a 2. évad munkálatainak befejeztével és a 3. évad érdemi munkálatainak megkezdése előtt itt az ideje, hogy teljes mértékben akoncentráljon.Kiemelte az Intergalactic: The Heretic Prophet írását és rendezését, valamint a stúdióvezetői és kreatív vezetői feladatait. Hozzátette, a sorozat társalkotása karriere egyik csúcspontja volt és megtiszteltetés volt Craig Mazin mellett dolgozni.Hálás a tehetséges színészek és a stáb hozzáállásáért és elkötelezettségéért, amellyel elkészítették a The Last of Us Part 1 és a Part 2 adaptációját.