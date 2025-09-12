Nagyszerű fogadtatást kapott a Hell is Us

A Hell is Us merész döntést hozott, amikor nemet mondott a jelenlegi trendnek, amely túlzottan irányítja a játékosokat. Helyette inkább bízott az intelligenciánkban, arra ösztönözve bennünket, hogy használjuk a megfigyelőképességünket és reflexiónkat.
Ennek, valamint az egyedi stílusnak és a titokzatos világnak köszönhetően a Hell is Us népszerű a kritikusok és a felhasználók körében is, a Steamen például 87%-os pozitív értékeléssel áll. A játékot egy kanadai csapat rakta össze, a műfajban megszokott sokkal kisebb költségvetéssel és nagyjából mindössze 50 fejlesztővel.
Benoît Clerc, a Nacon kiadói vezetője azt emelte ki, hogy a Hell is Us a legmerészebb kalandjátékuk, amely jól illusztrálja a kiadó törekvését, hogy egyre ambiciózusabb és eredetibb produkciókat kínáljon.