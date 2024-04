Nagy bejelentéssel szolgál holnap a Compile Heart

Ha szeretjük a Compile Heart játékait, akkor érdemes lehet holnap nyitott szemmel járnunk, hiszen a japánok szerint várhatóan április 24-én felfeik legújabb videojátékukat, amely egy új Z-cím lesz a sorban, bármit is jelentsen ez.

A bejelentéshez kaptunk már egy teaser videót is, ami szintén nem vitt minket közelebb a megoldáshoz, bár egyre többen egyetértenek abban, hogy a felvétel alapján, valamint a Z-betű használata miattA kérdéses játékról már korábban is hallottunk, bejelentése éppen időszerű lenne már, hiszen a csapat a nyári időszakra tervezte be a megjelenését PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re is - noha meglehet, első körben csak Japánban.

