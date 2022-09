MultiVersus karakter lehet Big Chungus-ból

A MultiVersus részeként a Warner végre kis túlzással kiélheti majd a legvadabb vágyait és álmait is, lévén a verekedős játékba olyan karakterek kerülhetnek bele, amelyek közel sem hétköznapiak.





Most például egy olyan pletyka kapott szárnyra, hogy hamarosankerülhet át a virtuális bunyóba, lévén a Warner váratlanul levédette a karakter nevét - többek között azért, hogy felhasználhassa videojátékokban.Bár Big Chungus nem volt egy tipikus bunyós, azért a dagi nyulat simán el tudjuk képzelni a MultiVersus keretein belül, annak ellenére is, hogy a kérdéses hőst már többen ismerik mémekből, mint az eredeti rajzfilmből, de ez már egy másik történet. A védjegyhez egyébiránt egy rajz is tartozott, mutatjuk gyorsan: